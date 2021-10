Green pass obbligatorio, un medico di base: "Ho ricevuto minacce dai pazienti"

"Ho ricevuto minacce via mail da alcuni pazienti che volevano avere il certificato di esenzione dal vaccino". A "Mattino Cinque" il medico di base Andrea Liberti racconta la propria esperienza personale e conferma il boom di richieste dei certificati medici, che attesta attorno al 15-20% in più rispetto alla settimana precedente.

"Ricordo, in particolare, una fisioterapista, lavoratrice addirittura in una rsa, che già da aprile voleva questo tipo di certificato. Non rientrando in nessuna delle casistiche, non ho potuto farglielo ed è passata alle minacce", continua il medico. "Voleva che, qualora le fosse successo qualcosa dopo la somministrazione, io rispondessi legalmente della cosa".