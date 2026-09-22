Cadoneghe (Padova), il sindaco nega la cittadinanza a una donna marocchina: "Non conosce l'italiano"

Schiesaro ha raccontato che una delle quattro persone presenti, una donna di origine marocchina, non è stata in grado di comprendere le domande più semplici in italiano e nemmeno di leggere autonomamente il verbale del proprio giuramento. "Ho provato a rivolgerle alcune semplici domande del tipo 'come ti chiami?', 'come stai?', ma non è stata in grado di rispondere nulla perché evidentemente non capiva la lingua – prosegue Schiesaro - a quel punto il marito, presente al giuramento, ha cercato di rispondere al suo posto, ma naturalmente non ho accettato: chi presta giuramento deve essere personalmente consapevole e comprendere ciò che sta facendo. Di fronte a una situazione del genere ho ritenuto doveroso fermarmi e chiedere che vengano svolte tutte le verifiche necessarie. Non è una questione di provenienza e non è nemmeno una questione di essere più o meno accoglienti. È una questione di rispetto delle regole e del valore stesso della cittadinanza italiana".