Cittadinanza, proposta Lega: esame per i 18enni nati in Italia e più controlli

La Lega deposita alla Camera un disegno di legge che punta a rivedere l'accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri nati nel nostro Paese. Al compimento dei 18 anni il percorso prevede il superamento di un esame di integrazione e l'assenza di condanne o procedimenti penali legati a delitti non colposi. Nel testo è anche previsto un ampliamento dei requisiti di permanenza regolare sul territorio, con un'estensione del periodo minimo di residenza. La riforma individua inoltre ulteriori motivi che possono comportare la revoca della cittadinanza già concessa. Tra le nuove cause di decadenza rientrano una condanna definitiva superiore ai cinque anni, pene oltre i tre anni per reati che includono violenza di genere, stupro, maltrattamenti contro familiari o conviventi, stalking e diffusione non consensuale di immagini intime. Il provvedimento elenca anche i cosiddetti reati "culturalmente motivati", come la costrizione o induzione al matrimonio, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e la tratta di esseri umani.