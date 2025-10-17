Assegno di inclusione, stop al mese di sospensione per le famiglie destinatarie

La misura, che è stata introdotta dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a gennaio 2024, sostituisce il reddito di cittadinanza. Dopo la pubblicazione dei dati dell'ISTAT sulla povertà, la Caritas ha criticato però l'Assegno in quanto avrebbe escluso diversi beneficiari, registrando una "contrazione della platea del 40-47%, senza che questo abbia migliorato l'efficacia nel raggiungere i più fragili". E' uno dei dati più significativi del passaggio dal Reddito di Cittadinanza all'Adi che emergono dal Rapporto di Caritas Italiana, sulle politiche di contrasto alla povertà. Il quasi dimezzamento della platea dei beneficiari è dovuto al fatto che sono escluse molte famiglie in età da lavoro senza figli, lavoratori poveri, stranieri e nuclei residenti nel Centro-Nord.