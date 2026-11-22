Si chiama Pasquale Racesi il cacciatore 56enne morto durante una battuta di caccia nelle campagne di Piminoro, in frazione di Oppido Mamertina, nel Reggino. Sull'episodio avvenuto nel pomeriggio del 21 novembre sta indagando la procura di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti. Tra le ipotesi potrebbe esserci quella del colpo partito accidentalmente. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.