L'incarico di analizzare e comparare i Dna, se ancora individuabili, è stato affidato dalla procura di Firenze al genetista Ugo Ricci, coordinatore dell'equipe di Genetica forense del Careggi e noto per aver firmato la consulenza genetica che ha riaperto il giallo del delitto di Garlasco. Di alcune vittime i magistrati hanno già tutti i dati utili per il confronto. Per colmare il vuoto, diversi parenti degli altri giovani uccisi hanno già accolto l'invito dei carabinieri e si sono sottoposti al tampone salivare: tra questi la sorella di Pasquale Gentilcore e la mamma di Pia Rontini. Per l'omicidio di quest'ultima e di altre sei coppiette è stato condannato e poi assolto in Appello Pietro Pacciani. La Cassazione annullò con rinvio l'assoluzione, ma l'imputato è morto prima di poter tornare in Aula. Lasciando così sospeso l'eventuale ruolo dei "compagni di merende" Mario Vanni e Giancarlo Lotti, in particolare a partire dal delitto di Baccanaio di giugno 1982.