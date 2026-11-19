Mostro di Firenze, prelievi di saliva per i parenti delle vittime: scatta (ancora) la caccia al killer
Le pm puntano a riscrivere la storia del caso sfruttando le nuove tecnologie. L'incarico al genetista Ugo Ricci, che ha riaperto il giallo di Garlasco
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Tra le tante storie ancora in cerca di un epilogo - possibilmente quello definitivo - c'è anche quella del mostro di Firenze, il serial killer che trucidò otto coppiette sulle colline di Firenze tra il 1968 e il 1985. Ma per scrivere la parola fine una volta per tutte manca sempre qualche tassello del puzzle, in questo caso non proprio un dettaglio: il materiale genetico di chi, con la stessa pistola Beretta calibro 22 e gli stessi proiettili Winchester serie H, ha continuato a uccidere per diciassette anni. È a questo che avrebbero ricominciato a lavorare le pm fiorentine Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, che hanno disposto l'acquisizione del Dna per i parenti delle vittime.
I delitti, a singhiozzo poi uno dopo l'altro
Il primo delitto fatto ricadere sotto l'ombra del mostro di Firenze è avvenuto a Lastra a Signa, dove vennero uccisi il 31enne Antonio Lo Bianco e l'amante 29enne Barbara Locci. Nel sedile posteriore, ferito non fatalmente, si trovava il piccolo Natalino, il figlio di 6 anni della giovane. Dopo otto anni di silenzio, il killer è tornato a colpire a Borgo San Lorenzo, dove aggredì e uccise una coppia di ragazzi appena maggiorenni, Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Ancora mesi di nulla, prima di tornare a uccidere a distanza ravvicinata. Nel giugno 1981 a Scandicci massacrò Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio, nell'ottobre 1981 a Calenzano i promessi sposi Stefano Baldi e Susanna Cambi.
Poi ancora, a giugno 1982 ammazzò Paolo Mainardi e Antonella Migliorini a Baccanaio mentre nel settembre 1983 fu la volta dei due giovani turisti tedeschi Wilhelm Friedrich Horst Meyer e Jens Uwe Rüsch, uccisi a bordo di un furgone forse perché scambiati anche loro per una coppietta. Gli ultimi due omicidi sono avvenuti tra 1984 e 1985: prima Claudio Stefanacci e Pia Rontini a Vicchio, poi i francesi Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot a San Casciano.
La raccolta del Dna e il lavoro di comparazione
Dopo anni di processi, due condanne e un'assoluzione rimandata al mittente dalla Cassazione, l'indagine sembra voler ripartire da zero. O almeno, gli inquirenti non rinunciano a fare un ultimo tentativo di arrivare in maniera più definita a un nome e un cognome. Nel 2024, come riporta La Nazione, è iniziata l’opera di digitalizzazione dei reperti rinvenuti sui luoghi degli omicidi. Oggetti e indizi raccolti in scatoloni - dagli abiti delle vittime ai coprisedili della auto dove sono state trucidate - nei prossimi mesi saranno nuovamente passati al vaglio, con l'aiuto delle nuove tecnologie. Acquisire il Dna delle vittime - tramite quello dei parenti - è solo il primo passo verso l'obiettivo di compararlo con il materiale genetico rinvenuto sui "corpi di reato" ed escluderlo. Sperando di rimanere in mano con un unico tracciato non combaciante, quello del mostro.
L'incarico al genetista del caso Garlasco
L'incarico di analizzare e comparare i Dna, se ancora individuabili, è stato affidato dalla procura di Firenze al genetista Ugo Ricci, coordinatore dell'equipe di Genetica forense del Careggi e noto per aver firmato la consulenza genetica che ha riaperto il giallo del delitto di Garlasco. Di alcune vittime i magistrati hanno già tutti i dati utili per il confronto. Per colmare il vuoto, diversi parenti degli altri giovani uccisi hanno già accolto l'invito dei carabinieri e si sono sottoposti al tampone salivare: tra questi la sorella di Pasquale Gentilcore e la mamma di Pia Rontini. Per l'omicidio di quest'ultima e di altre sei coppiette è stato condannato e poi assolto in Appello Pietro Pacciani. La Cassazione annullò con rinvio l'assoluzione, ma l'imputato è morto prima di poter tornare in Aula. Lasciando così sospeso l'eventuale ruolo dei "compagni di merende" Mario Vanni e Giancarlo Lotti, in particolare a partire dal delitto di Baccanaio di giugno 1982.