Mostro Firenze, la famiglia di Mario Vanni chiede la revisione del processo

Nuovo capitolo legato alla storia del mostro di Firenze, il serial killer che uccise 16 persone in Toscana tra il 1968 e il 1985. Alla corte d'appello di Genova è stata depositata la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo per Mario Vanni, "compagno di merende" di Pietro Pacciani. Lo hanno reso noto i legali del nipote del postino di San Casciano, morto nel 2009 a 81 anni. Insieme a Giancarlo Lotti, Vanni fu condannato al processo bis per gli ultimi quattro duplici delitti: Montespertoli 1982, Giogoli 1983, Vicchio 1984, Scopeti 1985. In appello nel 1999 Vanni, per il quale il pg aveva comunque chiesto l'assoluzione, ebbe l'ergastolo mentre Lotti 26 anni di carcere. Le condanne sono state rese definitive nel 2000 dalla Cassazione.