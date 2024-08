"Se si potesse prelevare del Dna" riesumando alcune vittime del Mostro di Firenze, "ci sarebbero delle possibilità a livello scientifico per fare comparazioni con tutti i Dna disponibili in Procura (molti, vi assicuro) e che non ci hanno mai resi noti". Lo ha affermato l'avvocato Vieri Adriani, legale di parte civile per i parenti della coppia francese uccisa nel settembre del 1985 a Scopeti di San Casciano, rispetto alla nuova pista del codice genetico sconosciuto.