Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada nella zona di Città di Castello, in provincia di Perugia. La vettura, dopo l'incidente, si è allontanata. La vittima si trovava sulle strisce pedonali e si stava recando in chiesa.
Caccia al pirata della strada
L'investimento si è verificato nella frazione di Promano, in un tratto di strada rettilineo e illuminato. La donna era in compagnia del marito. Secondo quanto risulta all'Ansa, hanno finora dato esito negativo le ricerche della vettura condotte dalla polizia locale di Città di Castello.