Secondo le primissime informazioni, la vettura che ha travolto l'operaio avrebbe invaso la zona transennata, dove la vittima stava svolgendo lavori per sistemare i cordoli, per tentare di evitare la manovra azzardata di un altro automobilista. L'automobilista alla guida, sotto shock, si sarebbe fermata subito e avrebbe provato a soccorrere il lavoratore, che però è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in direzione Catania, poco dopo il casello di Calcarone. Sul posto gli agenti della Polstrada, che stanno tentando di chiarire la dinamica dell'incidente.