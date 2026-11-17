Messina, travolto da un'auto mentre lavora sulla A18: operaio muore sul colpo | Traficco bloccato sull'autostrada
La vettura avrebbe invaso l'area transennata per evitare la manovra azzardata di un'altra auto. Traffico in tilt verso Catania.
È stato travolto da un'auto in piena velocità mentre stava lavorando sulla A18 Messina-Catania. È morto in cantiere l'operaio di origine albanese Mehmeti Hashaim, di 64 anni. L'autostrada è bloccata da stamattina per permettere i rilievi sul luogo della tragedia.
La dinamica: la manovra brusca, il decesso sul colpo
Secondo le primissime informazioni, la vettura che ha travolto l'operaio avrebbe invaso la zona transennata, dove la vittima stava svolgendo lavori per sistemare i cordoli, per tentare di evitare la manovra azzardata di un altro automobilista. L'automobilista alla guida, sotto shock, si sarebbe fermata subito e avrebbe provato a soccorrere il lavoratore, che però è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in direzione Catania, poco dopo il casello di Calcarone. Sul posto gli agenti della Polstrada, che stanno tentando di chiarire la dinamica dell'incidente.