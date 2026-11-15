Treviso, ladri in fuga tamponano auto con a bordo due donne incinte | Per una è necessario il parto cesareo d'urgenza: mamma e bimbo sono gravi
"Erano vestiti di nero e avevano dei cappucci", ha affermato chi ha visto i banditi fuggire nei campi
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Grave incidente d'auto nella serata di sabato a Spresiano, in provincia di Treviso. Su una stradina secondaria un suv guidato a folle velocità da una banda di ladri, presumibilmente in fuga dopo aver colpito, ha travolto l'auto di una famiglia di cinque persone che, a seguito dell'impatto, si è ribaltata nel fosso. A bordo dell'auto familiare - si apprende da Il Gazzettino - c'erano anche due donne in stato di gravidanza, una di loro all'ottavo mese. Per quest'ultima, è stato necessario un parto cesareo d'urgenza in pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Secondo quanto si apprende, mamma e neonato sono in gravi condizioni.
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Lo schianto
L'impatto tra i due mezzi è avvenuto attorno alle 18.30 di sabato sera in via Gasparotto Vecellio, su una stradina secondaria. Qui la banda di ladri, lanciata a folle velocità a bordo di un suv, ha travolto l'auto della famiglia che, a causa del forte colpo, si è ribaltata con le ruote all'aria in un fosso. A bordo della vettura familiare c'erano cinque persone, tra queste due donne in stato di gravidanza e una bambina di un anno. Tutti gli occupanti del veicolo travolto, tranne un uomo riuscito a uscire incolume dell'abitacolo, sono rimasti intrappolati all'interno della vettura e hanno dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 per essere estratti e ricevere le cure del caso. I banditi, in seguito allo schianto, hanno abbandonato il proprio suv distrutto e sono fuggiti a piedi nei campi. "Erano vestiti di nero e avevano dei cappucci", ha spiegato chi li ha visti.
Il parto cesareo d'urgenza per una delle due donne
Una delle due donne in stato di gravidanza che si trovava a bordo dell'auto travolta è stata costretta a partorire d'urgenza. La donna, all'ottavo mese di gestazione, è stata sottoposta a un cesareo in pronto soccorso. Secondo quanto si apprende, sia lei che il neonato sarebbero in gravi condizioni.
Rinvenuti arnesi da scasso nel suv
All'interno del suv abbandonato dalla banda sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso che erano stati nascosti tra i sedili. Da qui i pochi dubbi di chi si sta occupando del caso, l'auto sarebbe stata lanciata a folle velocità per via di una fuga. Non si esclude, infatti, che a bordo ci fosse anche la refurtiva. Sono in corso verifiche sul suv, intestato a una società, che, nel frattempo, è stato posto sotto sequestro.