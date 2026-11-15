Treviso, ladri in fuga tamponano auto con a bordo due donne incinte | Per una è necessario il parto cesareo d'urgenza: mamma e bimbo sono gravi

L'impatto tra i due mezzi è avvenuto attorno alle 18.30 di sabato sera in via Gasparotto Vecellio, su una stradina secondaria. Qui la banda di ladri, lanciata a folle velocità a bordo di un suv, ha travolto l'auto della famiglia che, a causa del forte colpo, si è ribaltata con le ruote all'aria in un fosso. A bordo della vettura familiare c'erano cinque persone, tra queste due donne in stato di gravidanza e una bambina di un anno. Tutti gli occupanti del veicolo travolto, tranne un uomo riuscito a uscire incolume dell'abitacolo, sono rimasti intrappolati all'interno della vettura e hanno dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 per essere estratti e ricevere le cure del caso. I banditi, in seguito allo schianto, hanno abbandonato il proprio suv distrutto e sono fuggiti a piedi nei campi. "Erano vestiti di nero e avevano dei cappucci", ha spiegato chi li ha visti.