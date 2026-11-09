Roma, si è costituito il conducente del monopattino che ha investito e ucciso il prof. Cervellati

Si è costituito l'uomo che si trovava alla guida del monopattino che venerdì ha travolto e ucciso il fisico 93enne Roberto Cervellati in viale Angelico, a Roma. Si tratta di un 51enne. Nei suoi confronti il pm Andrea D'Angeli, contesta l'omicidio stradale e l'omissione di soccorso.
Secondo una prima ricostruzione dopo l'impatto il conducente sarebbe rimasto per alcuni minuti sul posto, prima di allontanarsi senza prestare assistenza. La sua presenza era stata notata da residenti e commercianti. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia locale di Roma Capitale, gruppo Prati. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica.