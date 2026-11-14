Cosenza, scontro tra due auto in galleria: quattro vittime e un ferito grave

Quattro persone sono morte ed una è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è appreso lo scontro è avvenuto tra due auto all'interno di una galleria. Il ferito è stato portato all'ospedale Annunziata di Cosenza in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per prestare le prime cure ai coinvolti.
Accertamenti in corso
Complessivamente sono quattro le persone rimaste ferite. I tre le cui condizioni sono meno gravi sono invece diretti su altri presidi ospedalieri della zona. Lo scontro tra le due auto, secondo quanto si è appreso, è stato frontale e sarebbe avvenuto proprio all'uscita della galleria in prossimità di una curva. Sulla zona sta piovendo ed è probabile che tra le cause dello schianto ci sia anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia.