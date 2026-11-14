Cosenza, scontro tra due auto in galleria: quattro vittime e un ferito grave

Complessivamente sono quattro le persone rimaste ferite. I tre le cui condizioni sono meno gravi sono invece diretti su altri presidi ospedalieri della zona. Lo scontro tra le due auto, secondo quanto si è appreso, è stato frontale e sarebbe avvenuto proprio all'uscita della galleria in prossimità di una curva. Sulla zona sta piovendo ed è probabile che tra le cause dello schianto ci sia anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia.