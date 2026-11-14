sangue sulle strade

Cosenza, scontro tra due auto in galleria: quattro vittime e un ferito grave

L'incidente lungo la statale 107, nel territorio di San Fili

14 Nov 2026 - 14:35
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
 Immagine di repertorio © Istockphoto

 Immagine di repertorio © Istockphoto

Quattro persone sono morte ed una è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è appreso lo scontro è avvenuto tra due auto all'interno di una galleria. Il ferito è stato portato all'ospedale Annunziata di Cosenza in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per prestare le prime cure ai coinvolti.

Google Preferred Site

Accertamenti in corso

 Complessivamente sono quattro le persone rimaste ferite. I tre le cui condizioni sono meno gravi sono invece diretti su altri presidi ospedalieri della zona. Lo scontro tra le due auto, secondo quanto si è appreso, è stato frontale e sarebbe avvenuto proprio all'uscita della galleria in prossimità di una curva. Sulla zona sta piovendo ed è probabile che tra le cause dello schianto ci sia anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Ti potrebbe interessare

videovideo
cosenza
scontro auto

Sullo stesso tema