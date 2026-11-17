Giovane travolto e ucciso da un treno nel Pavese: stava tornando a casa dalla moglie incinta
Il ragazzo, di soli 20 anni, era uscito di casa per comprare delle patatine. La donna non appena arrivata sul luogo dell'investimento si è sentita male
la zona dove è avvenuto l'incidente © Google Maps
Doveva comprare delle patatine e poi rientrare subito a casa, dove lo aspettava la moglie, secondo quanto riportato dalla Provincia Pavese, incinta al settimo mese di gravidanza. Ma a casa non è mai arrivato: Ian Iavochi, 20enne di origine moldava, è stato travolto e ucciso da un treno in transito all'altezza di un passaggio a livello nel comune di Casteggio, in provincia di Pavia. La tragedia nella serata di lunedì 16 novembre.
Il ragazzo avrebbe preso una scorciatoia
Secondo i primi accertamenti il ragazzo sarebbe uscito di casa, che si trova proprio nei pressi dalla ferrovia, intorno alle 18 per un acquisto veloce al bar: per rientrare nell'abitazione però, invece di percorrere la strada, avrebbe deciso di seguire una scorciatoia attraversando i binari vicino a un passaggio a livello. Un'imprudenza che purtroppo ha avuto un epilogo tragico: il 20enne infatti non si è accorto dell'arrivo del treno, che lo ha travolto. Gli operatori del 118, subito giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del ragazzo.
La moglie colta da malore
La giovane moglie del ragazzo, secondo quanto riportato dalla Provincia Pavese, dopo l'incidente sarebbe scesa in strada allarmata per l'arrivo dei mezzi di soccorso. Quando è arrivata sul luogo dell'investimento e ha riconosciuto il corpo del fidanzato, si è sentita male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Voghera e la polizia ferroviaria che stanno facendo ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.