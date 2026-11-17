La giovane moglie del ragazzo, secondo quanto riportato dalla Provincia Pavese, dopo l'incidente sarebbe scesa in strada allarmata per l'arrivo dei mezzi di soccorso. Quando è arrivata sul luogo dell'investimento e ha riconosciuto il corpo del fidanzato, si è sentita male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Voghera e la polizia ferroviaria che stanno facendo ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.

