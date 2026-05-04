Milano, giovane muore travolto da treno mentre attraversa i binari
Al momento non è chiaro se l'impatto sia avvenuto all'interno dell'area della stazione, in piazza Primo Maggio, o alcune decine di metri appena fuori
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Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 del 3 maggio, quando il 26enne, di origine peruviana, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno.
Per lui l'intervento del 118 è stato inutile, con i soccorritori che hanno solo potuto constatarne il decesso. Al momento non è chiaro se l'impatto sia avvenuto all'interno dell'area della stazione, in piazza Primo Maggio, o alcune decine di metri appena fuori, in ogni caso sul primo binario.
Il treno è rimasto fermo per i rilievi di polizia giudiziaria dalle 23 alle 2 della scorsa notte.