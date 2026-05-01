A quel punto gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno sorpreso il gruppetto al centro della massicciata su cui viaggiano i binari. Appena hanno visto gli uomini in divisa, alcuni ragazzini hanno provato a darsela a gambe. Raggiunti e bloccati dalla polizia locale, sono stati identificati e accompagnati nella sede delle forze dell'ordine. Qui li hanno raggiunti i genitori. Gli inquirenti stanno ora valutando come procedere. Per permettere la conclusione delle operazioni di polizia, il traffico tra Vicenza e Montebello Vicentino sono state interrotte per oltre 45 minuti.