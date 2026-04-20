Un treno merci e un regionale si sono scontrati intorno alle 8.20 mentre viaggiavano sulla linea che collega Milano a Pavia. L'urto, avvenuto tra le stazioni di Locate e Certosa e che non ha avuto alcuna conseguenza per i passeggeri dei convogli, ha costretto Trenitalia a sospendere la circolazione sull'asse Milano-Genova. Al momento si registrano cancellazioni e pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria.