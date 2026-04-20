Pavia, impatto tra un treno merci e un regionale: interrotta la circolazione sull'asse Milano-Genova | I treni coinvolti
I due convogli sarebbero stati protagonisti di un "leggero contatto". Diversi treni hanno accumulato ritardo o sono stati cancellati
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Un treno merci e un regionale si sono scontrati intorno alle 8.20 mentre viaggiavano sulla linea che collega Milano a Pavia. L'urto, avvenuto tra le stazioni di Locate e Certosa e che non ha avuto alcuna conseguenza per i passeggeri dei convogli, ha costretto Trenitalia a sospendere la circolazione sull'asse Milano-Genova. Al momento si registrano cancellazioni e pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria.
La dinamica dell'incidente
Secondo quanto ricostruito da Rfi, i due convogli sarebbero stati protagonisti di un "leggero contatto". Il regionale della linea S13 stava uscendo dalla stazione a velocità limitata, intorno ai 30 chilometri orari. L'impatto è avvenuto contro un convoglio merci che in quel momento era fermo sui binari. Dopo due ore, la circolazione risultava ancora pesantemente compromessa mentre il personale addetto stava procedendo alle "verifiche tecniche sulla linea".
I treni coinvolti
Stando all'ultima comunicazione di Trenitalia, i treni Intercity ancora coinvolti sarebbero:
- IC 659 Milano Centrale (9:10) - Ventimiglia (13:02): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. Per chi sta partendo da Milano, l'unica opzione è attendere che la linea venga riaperta.
- IC 670 La Spezia Centrale (12:38) - Milano Centrale (15:55): il treno oggi è cancellato.