Treni, i lavori sull'Alta Velocità dividono in due il Paese: tra Milano e Roma sarà un'odissea di sei ore
Prendono il via dalla mezzanotte dell'11 aprile gli interventi di attivazione del sistema Ertms sulla linea da Firenze alla Capitale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile
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Come annunciato nelle precedenti settimane, prendono il via dalla mezzanotte dell'11 aprile gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. Lo ricorda FS in una nota. L'intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, completando l'installazione del sistema Ertms sull'intera direttrice AV Roma-Firenze. Ad esempio, ci vorranno 6 ore per andare da Milano a Roma, il doppio del tempo normale.
Un investimento da quasi 150 milioni
L'investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. Per consentire i lavori, la circolazione sarà sospesa: dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile sulla tratta Rovezzano-Settebagni (Roma-Firenze AV); dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile sulla tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale). Durante il periodo dei lavori, le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica.
FS: "Miglioriamo la qualità del servizio"
La circolazione riprenderà progressivamente dal pomeriggio del 12 aprile, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio, e tornerà regolare da martedì 14 aprile. In considerazione delle possibili ripercussioni sul servizio, vengono invitati i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e delle imprese ferroviarie. L'introduzione dell'Ertms consentirà un miglioramento dell'affidabilità, della regolarità della circolazione e della qualità del servizio, nell'ambito del più ampio piano di innovazione della rete ferroviaria nazionale.