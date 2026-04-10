ECCO LE TRATTE INTERESSATE Treni, i lavori sull'Alta Velocità dividono in due il Paese: tra Milano e Roma sarà un'odissea di sei ore

Prendono il via dalla mezzanotte dell'11 aprile gli interventi di attivazione del sistema Ertms sulla linea da Firenze alla Capitale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile