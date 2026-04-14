Guasto sull'Alta velocità Roma-Napoli, circolazione in graduale ripresa
Il problema tecnico aveva provocato cancellazioni e ritardi fino a 180 minuti
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Circolazione in graduale ripresa dopo un guasto tecnico che ha interessato i treni dell'Alta velocità sulla linea Roma-Napoli nei pressi del nodo partenopeo. Durante la mattinata i treni AV hanno subito cancellazioni e ritardi fino a 180 minuti. Rallentamenti di 60 minuti si sono verificati anche per i passeggeri che viaggiavano sui convogli Intercity.
Salvini: "Conto che i problemi al nodo di Napoli si risolvano presto"
"Sono in contatto con l'amministratore delegato dalle sei di questa mattina: ci sono Alstom e i tecnici che ci stanno lavorando", aveva detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nei momenti di massimo rallentamento della circolazione. "Conto che la risolvano il prima possibile, perché anche il combinato con maltempo rende complicate queste giornate", aveva aggiunto.