"Sono in contatto con l'amministratore delegato dalle sei di questa mattina: ci sono Alstom e i tecnici che ci stanno lavorando", aveva detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nei momenti di massimo rallentamento della circolazione. "Conto che la risolvano il prima possibile, perché anche il combinato con maltempo rende complicate queste giornate", aveva aggiunto.