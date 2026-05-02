Ritardi di oltre sei ore: persistono i problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20.15 del Primo Maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento delle ore 10 del 2 maggio sul sito di Trenitalia si legge che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso, e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni".