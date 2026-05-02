Treni bloccati sulla linea adriatica per un guasto elettrico in Abruzzo: ritardi di oltre 6 ore
Linea dell'alimentazione in tilt dalla serata del Primo Maggio alla stazione di Montesilvano, tra Pescara e Giulianova
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Ritardi di oltre sei ore: persistono i problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20.15 del Primo Maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento delle ore 10 del 2 maggio sul sito di Trenitalia si legge che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso, e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni".
Gli aggiornamenti
Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica, in Abruzzo, dunque, tra Giulianova e Pescara, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica: il guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale Rfi.
"La circolazione è ancora rallentata", si legge sul sito di Trenitalia. Direttamente coinvolti e oggetto di variazione i treni Frecciarossa Pescara-Milano e Bari-Milano, l'Intercity Bari-Milano e l'Intercity Notte Lecce-Torino. La circolazione è al momento garantita su un unico binario tra Pescara e Pineto.
I tecnici Rfi sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la linea. Il secondo binario potrebbe essere riattivato già entro la tarda mattinata.