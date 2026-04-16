Travolto da un treno in corsa: addio ad Alex Manninger, ex portiere di Juventus e Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 48 anni Alex Manninger, ex portiere della Juventus e della Nazionale austriaca. Manninger è rimasto vittima di un incidente automobilistico nei pressi di Salisburgo, la vettura che stava guidando si è scontrata con un treno in un passaggio non regolato da barriere. L'auto è stata trascinata per molti metri e per l'ex bianconero non c'è stato niente da fare. Manninger è stato a lungo protagonista in Serie A giocando anche per Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena.