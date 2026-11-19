Un Sassicaia da tremila euro e un Pinot nero da trentamila. Sono le cifre che circolano nelle cantine toscane visitate dall'inviata di "È sempre Cartabianca", sulle tracce dei grand tour compiuti da palati a cinque stelle, quelli che non hanno problemi di budget.
Il viaggio comincia in una storica azienda della zona, dove il proprietario apre le porte di una collezione fuori scala. Siamo in un luogo dove il vino non è solo una bevanda da tavola, ma un patrimonio da custodire: le bottiglie riposano in filari ordinati, alcune da decenni, altre da più di un secolo.
"Qui abbiamo 24mila bottiglie, per oltre 2500 etichette", racconta l'uomo, lasciando intendere che si tratta di una raccolta costruita nel tempo, pezzo dopo pezzo.
A colpire sono soprattutto due esemplari. Il primo porta la data del 1922, un'etichetta che attraversa un secolo di storia italiana; il secondo è un formato monumentale, una bottiglia da ben 18 litri. Due pezzi che, da soli, raccontano il valore di una cantina come questa, dove ogni annata ha la sua storia e il suo pubblico di appassionati.
Eppure, per quanto pregiati, entrambi costano meno del gioiello di casa. Il Pinot nero Romanée-Conti riposa ancora sigillato nelle sue casse originali, conservate con la stessa cura riservata a una cassaforte di banca. È un vino che vive di attesa e di rarità, e il proprietario lo accompagna con un gesto che vale più di qualsiasi spiegazione. "Questo è il rumore dei soldi", dice alla giornalista, battendo due colpi con le nocche sul legno.
Poi arriva il dato che rende l'idea della dimensione in cui ci si trova. "Si tratta del vino più costoso al mondo, noi in carta l'abbiamo a 30mila euro a bottiglia", spiega l'uomo, tracciando una distanza abissale rispetto a quanto un comune appassionato può permettersi.