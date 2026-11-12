Vacanze non-stop, i super ricchi all’inseguimento dell’ultimo raggio di sole

Duemila euro a notte per dormire in una torre, piscina riscaldata a novembre e tenori che cantano solo per gli ospiti. Mentre molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, chi ha grandi disponibilità economiche allunga le vacanze fino all'autunno inoltrato, cercando gli ultimi giorni di sole. L'inviata di "È sempre Cartabianca" è andata in Puglia, una delle mete preferite da questa clientela, tra ristoranti gourmet e masserie a cinque stelle.
La prima tappa è a Fasano, in provincia di Brindisi, in una struttura storica che ha più di quattrocento anni. Il proprietario ne spiega così la filosofia: "Proponiamo una vita naturale, rupestre, che gli ospiti gradiscono in maniera particolare".
Dietro l'atmosfera rustica, però, i comfort non mancano. C'è una terrazza perfetta per l'aperitivo e una piscina riscaldata che si può usare in ogni stagione. Il pezzo forte è una torre che ospita una suite di circa 70 metri quadrati, da 2000 euro a notte.
Anche l'offerta di servizi è pensata per chi non ha fretta di ripartire. "I nostri clienti? Li coccoliamo con scuola di cucina, degustazione di vini, escursioni in barca e pure un centro benessere interno", racconta il titolare. Non è un caso, aggiunge, che i soggiorni siano piuttosto lunghi e arrivino anche a tre settimane.
Chi cerca ancora più spazio può affittare un'intera villa. La giornalista ne visita una a Ostuni, composta da quattro unità abitative, con dodici camere da letto, ognuna con il proprio bagno, e diverse cucine e soggiorni. Anche qui c'è la piscina, circondata da un ampio solarium con vari gazebo.
In questa dimora la richiesta più frequente è lo chef privato, spiega il general manager. Tra le proposte c'è anche un'esperienza decisamente fuori dal comune: l'opera dal vivo, con tenori che si esibiscono direttamente per gli ospiti.
Secondo il manager, è proprio questo che cerca chi arriva fin qui: "La Puglia ha una clientela che vuole davvero godersi la vita".