Vacanze non-stop, i super ricchi all’inseguimento dell’ultimo raggio di sole

Anche l'offerta di servizi è pensata per chi non ha fretta di ripartire. "I nostri clienti? Li coccoliamo con scuola di cucina, degustazione di vini, escursioni in barca e pure un centro benessere interno", racconta il titolare. Non è un caso, aggiunge, che i soggiorni siano piuttosto lunghi e arrivino anche a tre settimane.