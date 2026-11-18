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Dalla regina Elisabetta a Maradona, l'hotel testimone silenzioso di un'epoca d'oro, e simbolo per eccellenza dell’eleganza meneghina nel mondo, ha accolto nelle sue camere scrittori, sovrani e leggende dello spettacolo: ora parte dei suoi tesori potranno finire nelle casi di appassionati e collezionisti
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Ci sono mobili d’epoca e pezzi di antiquariato. Ma anche lampadari, complementi d’arredo, elementi decorativi e tessuti pregiati. Tutti frammenti di storia del costume e dell’ospitalità italiana che, a breve, potranno finire nelle case e nei salotti degli amanti del bello e del buon gusto di tutto il mondo. Prima di abbassare temporaneamente le serrande per un imponente restyling, uno dei simboli più iconici dell’ospitalità di lusso meneghina apre infatti le sue porte a collezionisti, appassionati di design e semplici curiosi. Da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre, gli arredi e gli oggetti storici dell’Hotel Principe di Savoia di Milano verranno battuti all'asta in un evento straordinario curato da San Luca Casa d'Aste.
L’iniziativa segna un momento storico per l’albergo cinque stelle di Piazza della Repubblica, gestito da Dorchester Collection. Inaugurato nel 1927 e divenuto nei decenni il punto di riferimento per capi di Stato, star internazionali e protagonisti della moda e della finanza, il Principe di Savoia, vera e propria icona della città all'ombra della Madonnina, si prepara infatti a chiudere a fine dicembre 2026 per affrontare un maxi restauro integrale. I lavori dureranno circa due anni e mezzo e porteranno a un completo rinnovamento delle camere, degli spazi comuni e della spa, oltre alla realizzazione di nuove residenze private, con riapertura fissata nella seconda metà del 2029.
In vista di questa trasformazione, l’asta rappresenta un’occasione irripetibile per aggiudicarsi un pezzo dell’atmosfera, dell’eleganza e dello stile che hanno caratterizzato l'hotel per quasi un secolo. Il catalogo riunisce centinaia di lotti che hanno arredato saloni, suite e aree comuni: dai mobili d'antiquariato ai grandi lampadari, passando per specchiere, complementi d'arredo, elementi decorativi, tessuti pregiati e oggettistica d’epoca. Attraverso un attento lavoro di ricognizione, studio e catalogazione, San Luca Casa d’Aste accompagnerà questi beni unici nel proprio genere dalla loro storica cornice alberghiera a nuove dimensioni abitative, rendendo accessibile a un pubblico italiano e internazionale il patrimonio estetico di un luogo leggendario.
Testimone silenzioso di un’epoca d’oro, il Principe di Savoia ha accolto nelle sue camere e nei suoi ambienti scrittori, sovrani e leggende dello spettacolo: dal duca di Windsor alla regina Elisabetta, da Charlie Chaplin a Evita Perón fino a Maria Callas, Aristotele Onassis ed Elizabeth Taylor. Un’allure senza tempo che l’albergo ha saputo custodire fino a oggi, diventando il simbolo per eccellenza dell’eleganza milanese nel mondo, scelto dai più svariati personaggi del panorama contemporaneo, inclusi i Rolling Stones, Maradona, Gianni Agnelli, il principe di Monaco, Amy Winehouse, Madonna e Lady Gaga.
L'incanto costituisce un mandato di particolare rilievo per San Luca Casa d’Aste, incaricata di tutte le fasi di valutazione, catalogazione, organizzazione della vendita e gestione logistica. “Questa vendita rappresenta un esempio concreto di come il mercato delle aste possa contribuire a un modello di consumo più consapevole e sostenibile”, spiega Antonio Adducchio, direttore di San Luca Casa d’Aste. “Il rinnovamento degli ambienti di un albergo prestigioso come l’Hotel Principe di Savoia non deve necessariamente coincidere con la dismissione definitiva dei suoi arredi. Attraverso l’asta, mobili, lampadari e oggetti ancora perfettamente utilizzabili possono trovare una nuova destinazione, proseguendo la propria storia in altri ambienti. Il nostro compito è proprio quello di valorizzare questi beni e offrire loro una seconda vita”.
La vendita, che si terrà dal 9 al 12 dicembre, sarà aperta alla partecipazione in presenza e online, previa registrazione. Questa modalità consentirà a un pubblico italiano e internazionale di prendere parte all’evento e acquistare beni da inserire in abitazioni private, collezioni e nuovi progetti d’interni. E aggiudicarsi così un pezzo di storia tutta italiana.