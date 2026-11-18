Ci sono mobili d’epoca e pezzi di antiquariato. Ma anche lampadari, complementi d’arredo, elementi decorativi e tessuti pregiati. Tutti frammenti di storia del costume e dell’ospitalità italiana che, a breve, potranno finire nelle case e nei salotti degli amanti del bello e del buon gusto di tutto il mondo. Prima di abbassare temporaneamente le serrande per un imponente restyling, uno dei simboli più iconici dell’ospitalità di lusso meneghina apre infatti le sue porte a collezionisti, appassionati di design e semplici curiosi. Da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre, gli arredi e gli oggetti storici dell’Hotel Principe di Savoia di Milano verranno battuti all'asta in un evento straordinario curato da San Luca Casa d'Aste.