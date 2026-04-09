Design Week, dentro la suite presidenziale dell'Hotel Principe di Savoia

Non solo: "Abbiamo anche una Jacuzzi, una piscina e un bagno turco privati", spiega Indiani al programma di Rete 4. Per questo, gli ospiti di questo mega attico in pieno centro a Milano sono solo autorità e personaggi dello spettacolo di primissima fascia: "Tra tutti, qui ha soggiornato la regina Elisabetta d'Inghilterra - ha sottolineato il direttore dell'hotel -, con il duca Filippo. Poi qui ci sono stati le grandi rock star: da Madonna a Lady Gaga, passando per i Rolling Stones e attori come Tom Cruise". Secondo Indiani: "Questa è una suite unica in Europa, non è da tutti gli hotel avere una piscina privata con gli affreschi in stile pompeiano".