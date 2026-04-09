Design Week, dentro la suite presidenziale dell'Hotel Principe di Savoia
A "Diario del giorno" il direttore Enzo Indiani mostra il lusso dell'attico situato al decimo piano della struttra
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La Design Week a Milano porta i prezzi alle stelle, ma chi arriva in città può godersi anche alloggi super esclusivi. Ne è un esempio la Suite Presidenziale a 5 stelle dell'Hotel Principe di Savoia.
A "Diario del giorno", Enzo Indiani, direttore dell'Hotel mostra gli interni della suite, posizionata al decimo piano dell'hotel: "Sono 500 metri quadri di abitazione - spiega -, la suite è composta da tre stanze da letto, un salotto e una cucina. C'è anche il camino che accendiamo soprattutto in inverno".
Non solo: "Abbiamo anche una Jacuzzi, una piscina e un bagno turco privati", spiega Indiani al programma di Rete 4. Per questo, gli ospiti di questo mega attico in pieno centro a Milano sono solo autorità e personaggi dello spettacolo di primissima fascia: "Tra tutti, qui ha soggiornato la regina Elisabetta d'Inghilterra - ha sottolineato il direttore dell'hotel -, con il duca Filippo. Poi qui ci sono stati le grandi rock star: da Madonna a Lady Gaga, passando per i Rolling Stones e attori come Tom Cruise". Secondo Indiani: "Questa è una suite unica in Europa, non è da tutti gli hotel avere una piscina privata con gli affreschi in stile pompeiano".