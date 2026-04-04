Milano Design Week 2026, Pulvera e Cooloo insieme per un nuovo progetto

Pulvera presenterà un percorso espositivo che racconti l’intero processo, dallo scarto tessile alla polverizzazione fino alle applicazioni finali. Durante la Design Week insieme a Cooloo ci saranno anche alcune dimostrazioni dal vivo: “Partecipiamo per mostrare ad aziende e designer come la sostenibilità possa fare un salto, diventando desiderabile oltre che responsabile. Questa collaborazione con Cooloo prova come, a partire da uno scarto, sia possibile creare superfici e applicazioni con un forte impatto visivo e progettuale e siamo felici di portare al pubblico una tecnologia”, ha spiegato Eleonora Casati, co-founder di Pulvera.