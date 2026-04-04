Milano Design Week 2026, Pulvera e Cooloo insieme per un nuovo progetto
Sarà mostrata una tecnologia che combina polveri riciclate con la chimica verde e le trasforma in un rivestimento spray
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Pulvera parteciperò alla Milano Design Week 2026: la startup brianzola di Casati Flock&Fibers, attiva nel recupero degli scarti tessili attraverso l’innovazione tecnologica, porterà un progetto realizzato in collaborazione con Cooloo, realtà olandese pioniera nello sviluppo di tecnologie e materiali circolari. Le due aziende partecipano assieme a Circus Manufacturing – Showcasing the choreography of making, il format espositivo del design lab milanese Baolab dedicato ai processi manifatturieri innovativi e sostenibili.
Cosa prevede l’intesa
La partnership tra Pulvera e Cooloo ha lo scopo di mostrare in Italia il brevetto Endless Life, una tecnologia che combina polveri riciclate con la chimica verde e le trasforma in un rivestimento spray applicabile su diverse superfici: questo permette di rigenerare oggetti, pareti e arredi senza sostituirli, riducendo sprechi e impatto ambientale. Il luogo scelto per mettere in mostra le potenzialità di questa collaborazione è Baolab, laboratorio di design specializzato in Colori, Materiali e Finiture.
Il processo produttivo
Pulvera presenterà un percorso espositivo che racconti l’intero processo, dallo scarto tessile alla polverizzazione fino alle applicazioni finali. Durante la Design Week insieme a Cooloo ci saranno anche alcune dimostrazioni dal vivo: “Partecipiamo per mostrare ad aziende e designer come la sostenibilità possa fare un salto, diventando desiderabile oltre che responsabile. Questa collaborazione con Cooloo prova come, a partire da uno scarto, sia possibile creare superfici e applicazioni con un forte impatto visivo e progettuale e siamo felici di portare al pubblico una tecnologia”, ha spiegato Eleonora Casati, co-founder di Pulvera.