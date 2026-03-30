Famiglia Rana e Marras accendono il Fuorisalone 2026
Dal 20 al 26 aprile torna a Milano, nell’iconica cornice di NonostanteMarras, l’attesissimo Temporary Bistrot & Restaurant firmato dallo chef Francesco Sodano del Ristorante Famiglia Rana, Due Stelle Guida Michelin 2026
Temporary Restaurant Famiglia Rana © Ufficio stampa
Dal 20 al 26 aprile, il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana torna a stupire da NonostanteMarras. Giunto all’ottava edizione, è diventato il place to be del FuoriSalone, il luogo in cui la creatività prende corpo e si esprime in tutte le sue forme. Qui, arte culinaria, moda e design si uniscono in un racconto multisensoriale, in grado di sedurre grazie al savoir faire delle famiglie Rana e Marras, che con il loro sodalizio anche quest’anno donano nuove emozioni, esperienze da ricordare, capaci di rapire l’anima e il cuore.
Tra gli eventi più amati e attesi della Milano Design Week, l’universo poetico dell’istrionico direttore creativo Antonio Marras accoglie i visitatori in un mondo sospeso e suggestivo, cornice ideale per vivere momenti gastronomici unici, trasformando ogni istante in un’occasione di piacere per l’anima.
In questa scenografia capace di ispirare infinita meraviglia, tra installazioni poetiche, ceramiche originali e abiti straordinari, lo chef Francesco Sodano del Ristorante Famiglia Rana, premiato con due Stelle Michelin nell’edizione 2026 della guida, porta in tavola una cucina di visione, tecnica, ricerca e sensibilità contemporanea, creando percorsi gastronomici accattivanti, pensati per ogni momento della giornata.
© Ufficio stampa
Antonio Marras, Antonella Rana, Chef Francesco Sodano per il Ristorante Famiglia Rana
Dalla colazione alla cena, fino a un inedito brunch: una settimana da vivere e assaporare in ogni istante
Al Temporary Famiglia Rana ogni occasione diventa esperienza, in un raffinato dialogo tra arte e gusto, dove estetica e cucina si incontrano con naturale eleganza.
• Il cortile segreto, avvolto dal profumo del glicine in fiore, ospita golose colazioni e prelibati pranzi da scegliere tra un menu à la carte o un percorso degustazione, fino all’irrinunciabile aperitivo, che al calar del sole offre il perfetto equilibrio tra gusto e convivialità, con cocktail ispirati alla Sardegna e ai Caraibi e deliziose sfiziosità da condividere.
• la cena, ancora più preziosa, immerge gli ospiti nello straordinario scrigno di NonostanteMarras: la sala interna allestita magnificamente dall’estro creativo di Antonio Marras si trasforma. In essa lo chef Francesco Sodano propone un viaggio gastronomico contemporaneo interpretando sapori e memorie della Sardegna attraverso una cucina d’avanguardia.
• A rendere l’edizione 2026 ancora più speciale arriva, per la prima volta, un nuovo rituale: un brunch gourmet dal respiro internazionale, reinterpretato con l’elegante sapienza dell’alta cucina, che la domenica si aggiunge all’offerta del Temporary firmato Famiglia Rana.
Il percorso gastronomico firmato dallo chef Sodano
Una sinergia, quella tra le famiglie Rana e Marras, che continua a rinnovarsi e a trasformare il Fuorisalone in un’esperienza immersiva e multisensoriale, confermandosi anche nel 2026 tra gli appuntamenti più iconici della Milano Design Week.
Il pranzo
La Sardegna vista con gli occhi dello chef Francesco Sodano si svela a pranzo come un canto antico, attraverso ingredienti e profumi che appartengono a questa terra: il Pecorino Fiore Sardo dal carattere deciso, la mandorla arrubia tostata che porta con sé il calore del sole, la bottarga di muggine che risuona come un eco salmastro del mare e la ricotta di pecora che diventa protagonista di un dolce buonissimo, insieme all’arancia candita e al crumble fragrante.
La cena
La sera a cena il menu degustazione pensato per questa edizione porta in scena un piatto simbolo del Ristorante Famiglia Rana, riletto “in chiave sarda”: “Astice tra Varanasi ed Hong Kong”, un viaggio di spezie e orizzonti lontani rivisitato con l’anima dell’isola. Il piatto “Patata cotta in argilla, zabaione al lievito tostato, ristretto di verdure arrosto, tartufo nero e miso di frutta secca” è come un gesto arcaico che sfiora il tempo attraverso una cottura ancestrale e un sapore primordiale, affiorando con una forza graffiante in omaggio al genio creativo di Antonio Marras.
Le primizie di primavera caratterizzano con la loro freschezza e delicatezza il piatto “Fave arrosto con taccole, piselli, cremoso di capra e bottarga di tuorlo”, mentre la Sardegna ritorna ancora protagonista attraverso un vegetale come il carciofo nel “Risotto in estrazione di carciofi, merluzzo confit, menta e Cynar”, un incontro tra terra e mare, tra il sapore erbaceo e minerale, persistente e memorabile.
Al termine del percorso degustazione, l’isola amata da Marras si intreccia con la terra natale dello chef Sodano, la Campania: nasce così una “pastiera scomposta”, simbolo della cultura e della tradizione partenopea, presentata in una veste nuova e sorprendente, come in un intreccio creativo di cuore e mani.
Il brunch
Un menu dolce e salato che unisce colazione e pranzo, dove lo chef Sodano veste di nuovi abiti ricette molto amate: ricopre il banana bread con una straordinaria spuma di zabaione al rum e noci pecan caramellate, impreziosisce l’hot dog, senape, cetriolini e un inatteso accento orientale grazie al tocco umami del katsuobushi.
Non mancano croissant ripieni di marmellata di arancia bionda e cardamomo, cremosissimo yogurt di bufala e vibrante granola, quiche di cardoncelli marinati alla soia ed emulsione di sesamo tostato... una sequenza di creazioni uniche in cui la creatività e lo stile dello chef sono ingredienti fondamentali in grado di conquistare a ogni assaggio.
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