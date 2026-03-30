Famiglia Rana e Marras accendono il Fuorisalone 2026

La sera a cena il menu degustazione pensato per questa edizione porta in scena un piatto simbolo del Ristorante Famiglia Rana, riletto “in chiave sarda”: “Astice tra Varanasi ed Hong Kong”, un viaggio di spezie e orizzonti lontani rivisitato con l’anima dell’isola. Il piatto “Patata cotta in argilla, zabaione al lievito tostato, ristretto di verdure arrosto, tartufo nero e miso di frutta secca” è come un gesto arcaico che sfiora il tempo attraverso una cottura ancestrale e un sapore primordiale, affiorando con una forza graffiante in omaggio al genio creativo di Antonio Marras.

Le primizie di primavera caratterizzano con la loro freschezza e delicatezza il piatto “Fave arrosto con taccole, piselli, cremoso di capra e bottarga di tuorlo”, mentre la Sardegna ritorna ancora protagonista attraverso un vegetale come il carciofo nel “Risotto in estrazione di carciofi, merluzzo confit, menta e Cynar”, un incontro tra terra e mare, tra il sapore erbaceo e minerale, persistente e memorabile.

Al termine del percorso degustazione, l’isola amata da Marras si intreccia con la terra natale dello chef Sodano, la Campania: nasce così una “pastiera scomposta”, simbolo della cultura e della tradizione partenopea, presentata in una veste nuova e sorprendente, come in un intreccio creativo di cuore e mani.