Asta record per un van Gogh: 200 milioni di dollari per "Castagni in fiore"

Al centro dell'opera una massa di vegetazione costituita da maestosi alberi di castagno, appunto, rigogliosi di vibranti fiori bianchi, perché immortalati nel pieno della primavera. Le piante si stagliano su un cielo azzurro limpido che occupa quasi tutta la superficie della tela. A dominare è, dunque, il paesaggio, con la sua energia, la sua luce e la sua vitalità. Le figure umane presenti, infatti, si percepiscono appena, perché non sono più protagoniste assolute dell'arte di van Gogh, in questa ultima fase della sua vita.