da Sotheby's

Asta record a Parigi: un Monet venduto per 50 milioni di euro

"Iris" è l'opera realizzata tra il 1924 e il 1925 dal maestro dell'Impressionismo: non era mai stata esposta al pubblico

22 Ott 2026 - 20:37
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Asta record a Parigi, dove un dipinto di Monet è stato venduto per 50 milioni di euro da Sotheby's. Lo riporta Le Parisien, aggiungendo che la tela, dipinta tra il 1924 e il 1925 e intitolata "Iris", era stata stimata tra i 22 e i 30 milioni di euro prima della vendita. L'opera del maestro dell'Impressionismo è stata presentata al pubblico per la prima volta in occasione dell'asta.

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La tela da 50 milioni di euro

 Questo grande dipinto (1,60 m di altezza e 1,80 m di larghezza) non aveva mai lasciato la residenza parigina della famiglia Schlumberger. Era nota solo attraverso una fotografia in bianco e nero. Secondo Thomas Bompard, co-direttore del dipartimento di arte moderna e contemporanea di Sotheby's Francia, l'opera era stata acquistata da Jeanne Schlumberger (1889-1983), "una brillante collezionista d'arte", direttamente dalla famiglia del pittore.

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"Iris" era stato valutato tra i 22 e i 30 milioni di euro, ovvero "la stima più alta mai attribuita a un dipinto presentato a un'asta in Francia", come aveva indicato Sotheby's durante la presentazione della vendita a settembre.

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 Tre dipinti di Paul Cézanne, classificati come "tesori nazionali", sono stati inoltre ritirati dalla vendita poche ore prima dell'inizio dell'asta, "nell'ottica di un loro ritorno nella città natale dell'artista, Aix-en-Provence", fa sapere Sotheby's. Tale ritorno è il risultato di un'intesa "tra gli attuali proprietari e la città di Aix-en-Provence che, con il sostegno del ministero della Cultura, sta valutando l'acquisizione di queste opere per il Museo Granet", prosegue la casa d'aste americana.

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In un'altra asta organizzata dalla casa Christie's, sono state aggiudicate ventisei opere, tra cui due quadri di Claude Monet: "Bord des falaises à Pourville", venduto per 12,7 milioni di euro, e "Trois pots de tulipes", per 3,1 milioni di euro. Un'opera di Pierre-Auguste Renoir, "Jeunes filles au bord de la mer", è stata aggiudicata per 5,8 milioni di euro, mentre "Nature morte au gruyère" di Pablo Picasso ha raggiunto i 3 milioni di euro. Il ricavato complessivo dell'asta di Christie's è pari a 41,6 milioni di euro (commissioni incluse).

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