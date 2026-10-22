Asta record a Parigi: un Monet venduto per 50 milioni di euro

Asta record a Parigi, dove un dipinto di Monet è stato venduto per 50 milioni di euro da Sotheby's. Lo riporta Le Parisien, aggiungendo che la tela, dipinta tra il 1924 e il 1925 e intitolata "Iris", era stata stimata tra i 22 e i 30 milioni di euro prima della vendita. L'opera del maestro dell'Impressionismo è stata presentata al pubblico per la prima volta in occasione dell'asta.