L'asta è andata in scena alla Heritage Auctions di Dallas. E dall'organizzazione hanno assicurato: è proprio la spada laser, quella vera. Usata, per essere pignoli come amano essere i fan sfegatati della creazione di George Lucas, da Luke Skywalker nel quinto capitolo L'impero colpisce ancora, uscito nelle sale di tutto il mondo nel 1980. Insomma, un vero e proprio pezzo di storia del cinema. Che non a caso ha sbriciolato il record precedente di quasi un milione di dollari per quanto riguarda l'oggettistica di scena della saga. Nel 2023, infatti, un modellino di mezzo metro dei caccia stellari X-wing usati dai ribelli venne venduto per tre milioni di dollari.