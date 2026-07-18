Star Wars, asta stellare per la spada laser di Luke Skywalker: venduta a quasi 4 milioni di dollari
L’arma originale impugnata da Mark Hamill nel 1980 viene aggiudicata per 3,75 milioni di dollari. Battuto il primato del caccia X-Wing a un passo dal 50° anniversario della saga.
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Chi, almeno una volta nella vita, non ha immaginato di sfoderare una spada laser e combattere al fianco dei Jedi? È il sogno che - almeno in parte - potrà concretizzare un ricchissimo collezionista, che si è aggiudicato in un'asta la spada laser originale impugnata dall'attore Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker della saga Star Wars. Per la modica cifra di 3,75 milioni di dollari, circa 3,3 milioni di euro.
La spada di Luke e il record infranto
L'asta è andata in scena alla Heritage Auctions di Dallas. E dall'organizzazione hanno assicurato: è proprio la spada laser, quella vera. Usata, per essere pignoli come amano essere i fan sfegatati della creazione di George Lucas, da Luke Skywalker nel quinto capitolo L'impero colpisce ancora, uscito nelle sale di tutto il mondo nel 1980. Insomma, un vero e proprio pezzo di storia del cinema. Che non a caso ha sbriciolato il record precedente di quasi un milione di dollari per quanto riguarda l'oggettistica di scena della saga. Nel 2023, infatti, un modellino di mezzo metro dei caccia stellari X-wing usati dai ribelli venne venduto per tre milioni di dollari.
La ricorrenza di Star Wars
Nel 2027 si celebrerà una ricorrenza importante per Guerre stellari: sarà infatti passato mezzo secolo dal suo debutto al cinema nel 1977. Forse anche in vista di un appuntamento così importante per chi ha da sempre vissuto nell'universo del Bene e del Male, dei Jedi e dei Sith, il collezionista ha deciso di investire una fortuna per aggiudicarsi quella spada laser.