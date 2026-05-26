Star Wars: The Mandalorian and Grogu, le collezioni ispirate al film

Star Wars: The Mandalorian and Grogu è arrivato al cinema: l’ultima produzione di Lucasfilm è nelle sale e in occasione dello sbarco del film sono disponibili sia nei negozi fisici sia in quelli online diversi prodotti dedicati all’universo di Star Wars pensati per i fan, anche quelli più esigenti. La vasta gamma comprende giocattoli, accessori, articoli da collezione, Action Figure e tante altre idee ispirate alle imprese di Mando e Grogu.
I prodotti ispirati a Star Wars
Sono, come detto, diversi i prodotti disponibili. Si va dai Funko Pop di Grogu e Din Djarin fino ai set Lego di personaggi come Yoda e Darth Vader. Nella vasta gamma che è possibile acquistare c’è spazio anche per l’AT-AT e lo Starfighter del Mandaloriano, così come per riproduzioni delle spade laser e action figure dei protagonisti del film. Diversi sono anche i peluche a tema Star Wars disponibili.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Il film è diretto da Jon Favreau, ed è interpretato da Pedro Pascal e Sigourney Weaver, con la voce di Jeremy Allen White nella versione originale. Nella storia l’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu.