Star Wars: The Mandalorian and Grogu, le collezioni ispirate al film

Star Wars: The Mandalorian and Grogu è arrivato al cinema: l’ultima produzione di Lucasfilm è nelle sale e in occasione dello sbarco del film sono disponibili sia nei negozi fisici sia in quelli online diversi prodotti dedicati all’universo di Star Wars pensati per i fan, anche quelli più esigenti. La vasta gamma comprende giocattoli, accessori, articoli da collezione, Action Figure e tante altre idee ispirate alle imprese di Mando e Grogu.