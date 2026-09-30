La rarità dell'opera è legata anche ai numeri delle prime tirature: appena 3.000 copie per il primo volume, 3.250 per il secondo e 7.000 per il capitolo conclusivo. Numeri ristretti che spiegano quanto sia oggi complesso per i collezionisti reperire un set integro e completo. A determinarne il valore contribuiscono anche la conservazione impeccabile: i libri erano, infatti, custoditi in un cofanetto in pelle marocchina su misura, con le sovraccoperte originali, e privi di restauri. Per gli appassionati, dettagli come varianti tipografiche, mappe della Terra di Mezzo e illustrazioni realizzate dallo stesso Tolkien trasformano un semplice libro in un pezzo unico.