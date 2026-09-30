"Il Signore degli Anelli", 250mila dollari per la prima edizione dei tre volumi
Si tratta della prima edizione e della prima impressione della trilogia, pubblicate tra il 1954 e il 1955 dall'editore britannico George Allen & Unwin
La prima edizione de "Il Signore degli Anelli", il capolavoro di J.R.R. Tolkien, è stata protagonista di una vendita all'asta senza precedenti. Il set completo dei tre volumi originali, "La Compagnia dell’Anello", "Le Due Torri" e "Il Ritorno del Re", è stato battuto da Heritage Auctions a dicembre 2025 per la cifra di 250mila dollari. Un importo che ha stabilito un nuovo primato mondiale per una copia non firmata della celebre trilogia, superando ampiamente il precedente record di 103.125 dollari registrato dalla stessa casa d'aste nel 2021.
I fattori dietro alla cifra record
Una somma così elevata non nasce dal caso, ma è il risultato della combinazione di rarità, condizioni di conservazione e valore storico dei volumi. Si tratta infatti della prima edizione e della prima impressione, pubblicate tra il 1954 e il 1955 dall'editore britannico George Allen & Unwin: "La Compagnia dell'Anello" uscì il 29 luglio 1954, "Le Due Torri" l'11 novembre dello stesso anno e "Il Ritorno del Re" il 20 ottobre 1955.
Tirature limitate e difficili da trovare
La rarità dell'opera è legata anche ai numeri delle prime tirature: appena 3.000 copie per il primo volume, 3.250 per il secondo e 7.000 per il capitolo conclusivo. Numeri ristretti che spiegano quanto sia oggi complesso per i collezionisti reperire un set integro e completo. A determinarne il valore contribuiscono anche la conservazione impeccabile: i libri erano, infatti, custoditi in un cofanetto in pelle marocchina su misura, con le sovraccoperte originali, e privi di restauri. Per gli appassionati, dettagli come varianti tipografiche, mappe della Terra di Mezzo e illustrazioni realizzate dallo stesso Tolkien trasformano un semplice libro in un pezzo unico.
Il confronto con le copie firmate
Il primato dei 250.000 dollari arriva dopo un'altra vendita memorabile avvenuta nel gennaio 2025 da Forum Auctions, dove una prima edizione firmata da Tolkien in tutti e tre i volumi è stata venduta per 287.700 sterline, confermando quanto l'autografo dell'autore faccia la differenza. Il successo di queste vendite dimostra la forte vitalità del mercato per la letteratura fantasy e fantascientifica da collezione. Ne sono un esempio la vendita di una prima edizione de "Lo Hobbit" per 43.000 sterline (a fronte di una stima iniziale di 12.000) e una registrata da Heritage Auctions nel maggio 2026, in cui un altro set della trilogia è stato venduto per ben 325.000 dollari.