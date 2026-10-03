Oasis, ecco i cimeli che saranno battuti all'asta
© Littleton Auctions | Scarpe slip-on in pelle, appartenute a Noel Gallagher
© Littleton Auctions | Scarpe slip-on in pelle, appartenute a Noel Gallagher
Lo strumento fu suonato dal musicista durante il celebre MTV Unplugged del 1996, quando Liam Gallagher rinunciò all'esibizione all'ultimo momento
© agenzia
Una chitarra entrata nella storia degli Oasis ha trovato un nuovo proprietario. Si tratta della Takamine FP460SC appartenuta a Noel Gallagher e utilizzata durante il celebre MTV Unplugged del 1996; è stata venduta all'asta per 226.800 sterline, quasi 260mila euro. Una cifra che, secondo la casa d'aste britannica Propstore, rappresenta il record mondiale per una chitarra acustica degli Oasis venduta all'asta.
Lo strumento è uno dei due modelli Takamine identici utilizzati da Noel Gallagher il 23 agosto 1996, quando gli Oasis salirono sul palco della Royal Festival Hall di Londra per registrare il loro MTV Unplugged, storica serie di concerti televisivi lanciata da MTV alla fine degli anni Ottanta. Le due chitarre permettevano al musicista di passare rapidamente da un'accordatura all'altra e di eseguire brani che richiedevano l'utilizzo del capotasto, tra cui "Wonderwall".
Quella serata sarebbe diventata una delle esibizioni più ricordate della band britannica anche per quello che accadde poco prima del concerto. Liam Gallagher rinunciò infatti a cantare, ufficialmente a causa di un mal di gola, lasciando al fratello il compito di occuparsi anche della voce principale. Liam seguì comunque lo show da un balcone, intervenendo e provocando il gruppo durante l'esibizione. Noel portò avanti il concerto e quella performance acustica è diventata negli anni uno dei momenti simbolo della loro storia.
La chitarra ebbe fortuna anche successivamente: Noel la utilizzò tra il 1995 e il 1999, sia in studio sia durante i tour di "(What's the Story) Morning Glory?" e "Be Here Now". Sul corpo dello strumento compare anche il suo autografo, accompagnato dalla dedica "Peace, love + Bananas!! Much Love". Fino a giugno 2026 era esposta al Grammy Museum del Mississippi.
Il cimelio partiva da una stima compresa tra 75mila e 150mila sterline, ma le offerte hanno portato il prezzo finale molto più in alto: 226.800 sterline, incluso il premio dell'acquirente. "Stabilire un record mondiale con la chitarra di Noel Gallagher dell'MTV Unplugged è un risultato fantastico e una testimonianza del legame duraturo dei fan con gli Oasis", ha commentato Mark Hochman, specialista musicale britannico.
La chitarra non è l'unico pezzo della storia degli Oasis finito all'asta. Nelle ultime settimane sono stati messi in vendita anche numerosi cimeli legati agli anni d'oro della band, tra cui l'archivio inedito "The Desk Tapes", valutato tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline. La raccolta comprende oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 concerti, soundcheck e materiale originale degli anni Novanta. Tra gli altri oggetti comparsi all'asta ci sono anche una chitarra Epiphone Supernova, una Rickenbacker autografata da Noel Gallagher, alcune sue scarpe, una giacca del tour mondiale 1997-1998 e un disco d'oro di "(What's the Story) Morning Glory?".
La vendita si è svolta durante la Music Live Auction di Propstore a Londra, che nella prima giornata ha raccolto complessivamente circa 2,5 milioni di sterline. La chitarra non è stata comunque il lotto più costoso: un taccuino di Freddie Mercury contenente testi e appunti manoscritti delle sessioni di "Mr. Bad Guy" ha raggiunto le 277.200 sterline. Il record arriva dopo il successo della reunion degli Oasis, tornati insieme nel 2025 con il tour Oasis Live ’25 e già attesi di nuovo sul palco nel 2027, con tre date allo Stadio Olimpico di Roma previste per luglio e già sold out
© Littleton Auctions | Scarpe slip-on in pelle, appartenute a Noel Gallagher
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