La vendita si è svolta durante la Music Live Auction di Propstore a Londra, che nella prima giornata ha raccolto complessivamente circa 2,5 milioni di sterline. La chitarra non è stata comunque il lotto più costoso: un taccuino di Freddie Mercury contenente testi e appunti manoscritti delle sessioni di "Mr. Bad Guy" ha raggiunto le 277.200 sterline. Il record arriva dopo il successo della reunion degli Oasis, tornati insieme nel 2025 con il tour Oasis Live ’25 e già attesi di nuovo sul palco nel 2027, con tre date allo Stadio Olimpico di Roma previste per luglio e già sold out