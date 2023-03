Caccia dell'Aeronautica sorvolano Milano a bassa quota: ecco cosa sta succedendo

PER SAPERNE DI PIU' Che cosa è una operazione di scramble Lo scramble (o scrambling) è un termine militare che definisce l'atto di far decollare un caccia intercettore per intercettare e identificare un aereo sconosciuto. È un'operazione immediata per scortare i caccia dai confini. L'operazione di scramble viene utilizzata per intercettare e identificare un aereo sconosciuto. La procedura di "scrambing" venne standardizzata dalla Nato durante la guerra fredda. Nella maggior parte dei casi registrati, gli intercettori che ricevono l’ordine di scramble si trovano ad intercettare voli di linea che mancano l’identificazione o dei quali si è perso il segnale, velivoli con problema al transponder, o voli civili che hanno subito un dirottamento.