Caccia agli stagionali, "Zona Bianca" smaschera i datori di lavoro furbetti: "Due euro l'ora e niente riposo"

Molti datori di lavoro negli ultimi mesi hanno manifestato il loro malcontento perché, a loro dire, non si troverebbero

lavoratori stagionali

"Zona Bianca"

. Le telecamere di, però, raccontano un'altra verità: il team del programma di Rete 4 ha incontrato diversi proprietari di alberghi e stabilimenti balneari di Rimini fingendosi camerieri in cerca di lavoro. Queste le condizioni: due euro e cinquanta l'ora, per 13 ore di lavoro, sette giorni su sette.

Non solo: molti datori di lavoro del settore turistico, inoltre, hanno affermato di pagare in nero metà dei salari: "Una parte arriva in bonifico - dice una di loro - un'altra la diamo in contanti. L'importante è che i soldi arrivino in fondo". Nei dieci colloqui di lavoro sostenuti dal team del programma di Rete 4 sono stati offerti salari che vanno dai

2,5 euro ai 4 euro all'ora

nessun giorno di riposo

, conprevisto in tre mesi di lavoro e 6 alberghi su 10 hanno affermato di voler pagare in nero una parte dello stipendio.