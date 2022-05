Incidente sul lavoro a Messina: operaio cade da un'impalcatura e muore

Cisl: "Ennesima tragedia che colpisce Messina" -

Antonino Alibrandi

"La morte di Salvatore Marchetta è l'ennesima tragedia che colpisce la città. Quando un lavoratore muore è una sconfitta per tutto il sistema lavoro". Lo afferma il segretario della Cisl Messina,, che porge "le condoglianze alla famiglia a nome di tutto il sindacato".

"La sicurezza sul lavoro è una priorità della nostra attività sindacale - aggiunge Alibrandi - e lo è sempre stata. Per questo abbiamo voluto fortemente il protocollo sulla prevenzione e la sicurezza nei cantieri firmato in Prefettura. Noi non vogliamo più piangere il giorno dopo, ma vogliamo operare prima per evitare simili tragedie attraverso la prevenzione e quel cambio culturale necessario per diffondere la sicurezza sul lavoro".