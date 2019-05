Brumotti insultato da un furbetto dei parcheggi dedicati ai disabili

Continua la battaglia di Vittorio Brumotti contro i furbetti che parcheggiano sui posti dedicati ai disabili. Nel servizio andato in onda lunedì 13 maggio, l'inviato di "Striscia la Notizia" si è recato a Paderno Dugnano, per riprendere e lasciare il suo particolare ricordino a tutti coloro che non rispettano il codice della strada.



E se alcuni sono tornati sui propri passi facendo mea culpa e spostando immediatamente la propria auto senza opporre resistenza, altri non hanno reagito nel migliore dei modi ai rimproveri di Brumotti, che nonostante gli insulti non sembra volersi arrendere.