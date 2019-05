Milano, due denunciati per minacce di morte a Brumotti sui social

Due giovani sono stati denunciati dalla polizia a Milano per aver minacciato di morte sui social network l'inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti. Due settimane fa il conduttore aveva denunciato di essere vittima di pesanti insulti e minacce di morte da parte di ignoti, nascosti dietro pseudonimi, su Facebook, Twitter e Instagram, e la polizia aveva avviato le indagini sul caso.

Brumotti aveva spiegato che gli insulti e le minacce erano correlate ai servizi da lui realizzati per il programma di Canale 5: nei servizi il conduttore si reca nelle "piazze di spaccio" con la sua bicicletta per denunciare il fenomeno. Le minacce, in alcuni casi, sono degenerate nell'istigazione alla violenza.