Napoli, blitz contro lo spaccio: arrestati anche gli aggressori di Brumotti

Blitz dei carabinieri di Napoli con 11 misure cautelari nei confronti di persone ritenute parte di una banda di spacciatori del rione Traiano. Tra i destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare anche i due uomini responsabili dell'aggressione alla troupe del reporter di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti , avvenuta in quel rione nel gennaio 2018, già arrestati per quei fatti su ordinanza del tribunale di Napoli.

Tra i destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare c'è anche un uomo arrestato per furto il 6 novembre 2018 quando, nelle ricerche di altri due complici datisi alla fuga, perse la vita travolto da un treno il vice brigadiere Emanuele Reali



Le indagini hanno accertato il ruolo di spicco nell'organizzazione ricoperto da una donna di 57 anni, aiutata dai suoi luogotenenti, due "capi piazza" che divulgavano le sue direttive, curavano gli affari e raccoglievano periodicamente i proventi dello spaccio.



L'organizzazione prevedeva anche una squadra di pusher, sorvegliata da vedette, una delle quali minorenne, che segnalavano l'arrivo delle forze dell'ordine anche avvalendosi di telecamere installate abusivamente in punti strategici e smistavano gli acquirenti in base alla sostanza che chiedevano.



Sequestrati complessivamente 6,5 chili di hashish, 700 grammi di cocaina, mezzo chilo di marijuana, 150 munizioni e telecamere abusive. Gli arrestati sono stati tutti rinchiusi in carcere, tranne il minorenne all'epoca dei fatti che è stato accompagnato presso l'istituto di pena minorile.