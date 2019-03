Torino, Vittorio Brumotti contro i furbetti dei parcheggi per i disabili

Continua la battaglia di Vittorio Brumotti contro i furbetti che parcheggiano la propria auto nei posti destinati ai disabili. Durante il servizio di "Striscia la Notizia", in onda venerdì 29 marzo, l'inviato ha vigilato davanti a un centro commerciale di Torino per lasciare i suoi particolari "ricordini" ai meno attenti.



C'è chi cerca di rimediare spostando immediatamente il veicolo, chi prova a giustificarsi, ma anche chi non accetta i rimproveri di Brumotti. La speranza è che i ricordini dell'inviato possano servire per non ripetere le stesse infrazioni in futuro.