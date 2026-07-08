E' stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni - accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti - che, la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda (Lecco) erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.