E' stata ritrovata impiccata a poche centinaia di metri dal villaggio turistico dove lavorava la studentessa ucraina scomparsa da qualche giorno. Di Mariia Buhaiova, 18 anni, non si avevano più notizie da venerdì. La giovane era in Puglia nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava per uno stage in un villaggio turistico, il Meditur, che si trova lungo il litorale di Carovigno.