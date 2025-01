E' stata ritrovata poco prima della mezzanotte la 12enne scomparsa a Milano dalla mattina del 7 gennaio. La giovanissima era uscita verso le 8 dalla sua casa in zona Parco Sempione per recarsi a scuola nel primo giorno dopo le vacanze natalizie ma in classe non si era mai presentata. La famiglia, allarmata, aveva lanciato un appello sui social che era rimbalzato dal pomeriggio in tutta la città. Fino al lieto fine arrivato a tarda serata. Come riportato da Il Corriere della Sera, la ragazza è stata ritrovata in un fast food in zona Lorenteggio dal padre di una sua compagna di classe. Sta bene ed è stata accompagnata dai genitori.