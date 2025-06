Brianza, bandita la salamella alla sagra di San Fermo: è polemica

E sulla mostra zootecnica, precisa: "Punteremo sulla fattoria didattica, dando modo ai bambini di interagire con gli animali invece di vederli chiusi in un recinto". Per quanto riguarda i trattori, spiega il primo cittadino: "L'anno scorso erano in quattro, le persone erano sedute sul bordo dei mezzi, mentre le biciclette facevano zig zag fra i veicoli in movimento. Con la Polizia locale, abbiamo chiesto che venissero rispettate le norme di sicurezza e a quel punto sono stati i proprietari dei trattori stessi a ritirarsi". Sull'associazione "Amici di San Fermo", osserva: "Hanno deciso di non partecipare quando abbiamo detto che sarebbero state coinvolte anche altre associazioni".