Brianza, getta benzina sul volto della moglie e tenta di darle fuoco: arrestato

Negli ultimi mesi, come denunciato dalla donna e dai suoi familiari, il 46enne, spesso alterato dall'abuso di alcol, l'avrebbe aggredita, anche davanti ai figli, "sia verbalmente che fisicamente" e costringendola a vivere tra vessazioni e "mortificazioni". E il 5 novembre, quando lei aveva deciso di separarsi e aveva cambiato casa, lui si è appostato fuori dal suo posto di lavoro. Quando è uscita l'ha "immobilizzata" davanti alla sua macchina, minacciata e poi le ha gettato in faccia della benzina. Lei "terrorizzata", si legge nell'ordinanza, si è rifugiata in auto e lui è scappato. Poi, si è presentato spontaneamente in una caserma dei carabinieri, a cui ha consegnato "un accendino, il cellulare, una bottiglia da 500 ml e una da 60 ml contenenti entrambe liquido trasparente, verosimilmente benzina". E anche la scatola di un sistema Gps, che ha detto di aver "installato sull'auto dell'ex moglie" per controllarla.