Verbano-Cusio-Ossola, tenta di aggredire la moglie e colpisce un carabiniere: arrestato

Un sessantenne, residente a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, ubriaco, ha tentato di aggredire la propria moglie che si era rifugiata a casa del nipote. È stato fermato dai militari mentre colpiva la porta dell'appartamento, cercando di entrare nell'alloggio. All'arrivo dei carabinieri si è scagliato anche contro un carabiniere. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Verbania. Nel corso dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto.