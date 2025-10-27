Brescia, guardia giurata spara e ferisce l'amante della moglie: arrestato

Una lite scoppiata per motivi sentimentali è culminata in un tentato omicidio nella tarda serata di sabato 25 ottobre a Villa Carcina (Brescia), dove un uomo di 58 anni, guardia giurata, ha sparato contro l'amante della moglie, ferendolo a una gamba. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 23 la guardia giurata ha sorpreso la coniuge in compagnia dell'altro uomo all'interno di un'auto parcheggiata nel cortile privato di una ditta del paese. Poi ha esploso due colpi di pistola con la propria arma d'ordinanza, regolarmente detenuta, e uno dei proiettili ha colpito la vittima alla gamba.