Brescia, guardia giurata spara e ferisce l'amante della moglie: arrestato

L'uomo si è poi recato dai carabinieri ed è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio
© Carabinieri
Una lite scoppiata per motivi sentimentali è culminata in un tentato omicidio nella tarda serata di sabato 25 ottobre a Villa Carcina (Brescia), dove un uomo di 58 anni, guardia giurata, ha sparato contro l'amante della moglie, ferendolo a una gamba. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 23 la guardia giurata ha sorpreso la coniuge in compagnia dell'altro uomo all'interno di un'auto parcheggiata nel cortile privato di una ditta del paese. Poi ha esploso due colpi di pistola con la propria arma d'ordinanza, regolarmente detenuta, e uno dei proiettili ha colpito la vittima alla gamba.
Dopo il fatto, la guardia giurata si è presentata spontaneamente alla Compagnia dei Carabinieri di Gardone Val Trompia (Brescia), confessando l'accaduto e consegnando l'arma utilizzata. È stato immediatamente arrestato con l'accusa di tentato omicidio e poi condotto in carcere.
L'uomo ferito è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Brescia per i rilievi.