Libia, matrimonio si trasforma in "guerra"

In Libia, e precisamente nella capitale Tripoli, un matrimonio si è trasformato in una sorta di "guerra", con l'uso di armi pesanti, mitragliatrici e lanciagranate. Un video, diffuso da utenti libici, mostra auto decorate a festa che bloccano una strada principale mentre alcuni partecipanti, scesi dai veicoli, sparano colpi in aria con armi da guerra in quella che doveva essere una celebrazione nuziale. Secondo fonti locali, lo sposo sarebbe un membro di una milizia armata attiva nella capitale.