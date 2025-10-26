Logo Tgcom24
Mondo
A Tripoli

Libia, matrimonio si trasforma in "guerra"

Usate armi pesanti, mitragliatrici e lanciagranate

26 Ott 2025 - 16:25
© X/@ObservatoryLY

© X/@ObservatoryLY

In Libia, e precisamente nella capitale Tripoli, un matrimonio si è trasformato in una sorta di "guerra", con l'uso di armi pesanti, mitragliatrici e lanciagranate. Un video, diffuso da utenti libici, mostra auto decorate a festa che bloccano una strada principale mentre alcuni partecipanti, scesi dai veicoli, sparano colpi in aria con armi da guerra in quella che doveva essere una celebrazione nuziale. Secondo fonti locali, lo sposo sarebbe un membro di una milizia armata attiva nella capitale.

L'uso delle armi durante eventi sociali, in particolare matrimoni, è un fenomeno ricorrente in Libia sin dal 2011, anno della caduta del regime di Muammar Gheddafi, a causa della diffusione incontrollata di armi leggere e pesanti nelle mani di gruppi armati e civili.

