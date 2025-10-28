Brescia, 44enne uccisa e abbandonata fuori dall'ospedale di Desenzano: si è costituito il consuocero

La sera del 2 ottobre, Dolores Dori, insieme alla madre e al figlio, era partita dal campo sinti di Venezia per raggiungere quello di Lonato del Garda, in via Ferrarini. L'auto su cui viaggiavano sarebbe entrata in retromarcia sfondando il cancello del campo. Da lì sarebbe nata una sparatoria che ha coinvolto i presenti e nella quale la donna è rimasta colpita. Dolores Dori è stata poi trasportata e lasciata davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda, dove è morta poco dopo. Da subito le indagini si sono concentrate sui rapporti tra le due famiglie coinvolte, appartenenti entrambe alla comunità sinti della zona.