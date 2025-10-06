Brescia, sparatoria nel campo nomadi: fermati madre e figlio della donna uccisa

La 59enne e la vittima avrebbero esploso per prime una serie di colpi di arma da fuoco contro alcuni dei presenti, tra i quali c'era chi poi ha ferito mortalmente la 44enne. I militari hanno analizzato il contenuto di alcuni smartphone, accertando la partecipazione del 16enne alla sparatoria
© Ansa
Svolta nel delitto di Dolores Dori, la 44enne morta dopo essere stata lasciata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con ferite di arma da fuoco. I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne della vittima. Sul cellulare del ragazzo sono state trovate le immagini della sparatoria, avvenuta nel campo nomadi di Lonato del Garda, in cui la donna era rimasta ferita mortalmente. La lite finita nel sangue sarebbe legata a questioni sentimentali tra famiglie di origine sinti. A iniziare la sparatoria sarebbero state la vittima stessa e la madre. I due fermati sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio pluri-aggravato (in quanto commesso con armi e a seguito di premeditazione), detenzione illegale e porto abusivo di armi, minacce.
I militari hanno analizzato il contenuto di alcuni smartphone, accertando che il ragazzo aveva partecipato alla sparatoria del 2 ottobre e ne aveva ripreso con il cellulare le fasi salienti con immagini che hanno consentito di ricostruire l'accaduto. Secondo i carabinieri, la 59enne con figlia e nipote si erano recati in macchina al campo nomadi dove le due donne hanno esploso una serie di colpi di arma da fuoco contro alcuni dei presenti, tra i quali c'era chi poi ha sparato contro la 44enne.
Quando le due donne hanno iniziato a sparare all'impazzata, i residenti nel campo hanno risposto al fuoco, colpendo con tre proiettili la 44enne, che è stata trasportata in fin di vita dal marito - che era lontano con un'altra vettura - davanti all'ospedale di Desnezano dove, nonostante i soccorsi e un intervento chirurgico, è morta. Al momento resta ancora irreperibile il consuocero della vittima, ritenuto l'esecutore dell'omicidio.
Commenti (0)