Brescia, sparatoria nel campo nomadi: fermati madre e figlio della donna uccisa

Svolta nel delitto di Dolores Dori, la 44enne morta dopo essere stata lasciata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con ferite di arma da fuoco. I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne della vittima. Sul cellulare del ragazzo sono state trovate le immagini della sparatoria, avvenuta nel campo nomadi di Lonato del Garda, in cui la donna era rimasta ferita mortalmente. La lite finita nel sangue sarebbe legata a questioni sentimentali tra famiglie di origine sinti. A iniziare la sparatoria sarebbero state la vittima stessa e la madre. I due fermati sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio pluri-aggravato (in quanto commesso con armi e a seguito di premeditazione), detenzione illegale e porto abusivo di armi, minacce.